Mercedes E-klasse als zesdeurs, met plaats voor 8

In 2010 had de Duitse koetswerkbouwer Binz al eens een Mercedes E-klasse op twee extra portieren getrakteerd. En nu, ruim 4 jaar later, heeft ook de gefacelifte versie eraan moeten geloven. Daarvan nam de lengte met 1110mm toe tot 5.979mm, waardoor er - afhankelijk van de configuratie - tot 8 personen in kunnen plaatsnemen. Zijn dat er minder, dan wil dat zeggen dat de centrale tunnel is doorgetrokken tot helemaal achteraan.

Het totaalgewicht van de slee ging uiteraard mee in de plus, maar tikt nog geen 250kg hoger af. Dat heeft te maken met de integratie van lichtgewicht composietmaterialen. De zesdeurs E-klasse van Binz is er overigens als E 220, E 250 CDI, E 350 4Matic en E 500.