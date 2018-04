Extra lange Mercedes S-klasse wordt Maybach

Door: AUTO55

De huidige generatie Mercedes S-klasse is de eerste ooit waarvan de gewone versie is afgeleid van de versie met lange wielbasis. Al is de 'L' blijkbaar nog niet lang genoeg. Dus beslisten de Duitsers om er nog eens 25,4cm aan toe te voegen. Het resultaat is een S-klasse die van bumper tot bumper exact 5,5m overspant en de bijnaam Maybach krijgt opgespeld. U leest het goed.

De extra lange S-klasse 'Maybach' zal volgende maand worden voorgesteld op de Los Angeles Auto Show. Het wordt in principe de eerste uit een kleine reeks modellen die onder de Maybach-vlag terecht zal komen. Een exclusieve GL zou naar verluidt als volgende aan zet zijn. We houden je op de hoogte.