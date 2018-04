Deze Audi RS7 knalde zichzelf over de Hockenheimring aan 250km/u (met video)

Door: BV

Dat zelfrijdende auto’s in de toekomst deel zullen uitmaken van het straatbeeld, lijkt niemand te betwijfelen. Er zijn echter nog wel wat technologische en - evenmin te onderschatten - juridische hordes te nemen. Maar de ontwikkeling gaat door. Audi liet afgelopen week zelfs een RS7 zonder piloot los op circuit.

Hockenheimring tegen topsnelheid

Natuurlijk was het circuit voorgeprogrammeerd en gebruikt het voertuig een GPS-systeem dat vele malen nauwkeuriger is dan wat een normale sterveling zich kan aanmeten, maar de ingenieurs gaan er prat op dat deze RS7 ook kan reageren op kleine problemen en onvoorziene situaties. Gripverlies bijvoorbeeld. En hoewel enige menselijke flamboyantie natuurlijk uit het rondje Hockenheimring was gespeend, gaat het wél hard. Tot 155Mph (250km/u) zelfs. Je ziet het in de auto55.be video.