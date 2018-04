Deze Pontiac Firebird heeft meer pk dan een Bugatti Veyron

Door: BV

De Firebird is dood. Pontiac is dood. Maar deze Pontiac Firebird is very much alive. Z’n 7,8l (!!) V8 kreeg er immers twee gigantische turbo’s bovenop gevezen. Het resultaat? 1.200pk! Hij is verkocht voor niet eens € 80.000. Da’s dus het vermogen van een Bugatti Veyron, voor de prijs een setje velgen en banden voor die laatste.

Pontiac Firebird uit 1970

Wat hierboven staat, is slechts de basis. Natuurlijk is het koetswerk aangepast, werd de ophanging vervangen en is het interieur gepimpt. En een versnelling kiezen doe je je gewoon door het koppelingspedaal in te duwen en de pook van de zesbak te zetten waar je hem hebben wil. Wedden dat daarbij enige discipline vereist is?