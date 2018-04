Peugeot tekent een 35m lange catamaran

Door: BV

Iets meer dan 2 jaar geleden richtte Peugeot een design-afdeling - Peugeot Design Labs - op die zich niet alleen met auto’s hoefde bezig te houden. Da’s een trend waaraan meer en meer constructeurs toegeven in het zog van Porsche dat al meer dan 40 jaar zowat alles van radio’s, over juwelen tot koffie-apparaten ontwerpt. Peugeot waagt zich alvast aan een catamaran met motor. En geen kleintje ook - hij is meteen 35 meter lang.

115’ Power Catamaran

De catamaran is ontworpen in samenwerking met JFA Yachts waar potentiële kopers zich ongetwijfeld kunnen aanmelden. De romp is zo getekend dat de perceptie van ruimte en licht gemaximaliseerd wordt. Het achterdek is voorzien van voldoende glas om een bijna panoramisch zicht op de oceaan te garanderen. En omdat aanmeren een gedoe is met zo’n mastodont, is er achteraan tussen beide rompen plaats voor een makkelijk handelbaar bootje van 6,5m.

Over de inrichting en de motorisatie wordt niet uitgeweid. We gaan ervan uit dat je daar zelf heel wat in te zeggen hebt.