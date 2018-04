Maffe concepts van Hyundai

Door: BV

Elk jaar organiseert Hyundai een bedrijfsfeestje. Een soort van festival en de ingenieurs die binnen het bedrijf werken, zijn daar de sterren. Ze maken immers voor de gelegenheid een reeks gedurfde, creatieve of soms ook gewoon gekke creaties. Die krijgen we natuurlijk niet allemaal te zien, maar wel de beste.

Carry U

Eigenlijk is het bagage. Je kan er je spullen in kwijt, maar als het nodig is, kan je hem ombouwen tot een scooter voor korte afstanden. In een luchthaven bijvoorbeeld.

Car-Meleon

De Car-Meleon kan niet van kleur veranderen, wel van vorm. Hij kan doorgaan voor sedan, monovolume of pick-up. Ze zijn allemaal even lelijk.

Length and Width

Deze is al behoorlijk bizar. Het ziet er een beetje uit als een insect en z’n voornaamste eigenschap is dat breedte, lengte en hoogte aanpasbaar zijn tijdens het rijden. Om een smal steegje door te rijden bijvoorbeeld.

Golden Time Rescue

Geen idéé wat ‘Golden Time’ in de naam komt doen, maar dat het een voertuig is voor reddingsacties op moeilijk terrein - dat is wel duidelijk. Het uiterlijk heeft duidelijke retro-toetsen. De voornaamste eigenschap is evenwel de mogelijkheid om de structuur van de banden aan te passen.