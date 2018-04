Op de markt: Lotus Exige S met automaat

Door: BV

Een Lotus, dat is zowat de meest pure driver’s car die je je kan voorstellen. Maar ook daarvan is het cliënteel op zoek naar steeds meer gebruiksgemak. Je komt er per slot van rekening vroeg of laat ook mee in de file te zitten. En dan is die fijn afgestelde koppeling en ruig schakelende bak niet meer zo leuk. Mede daarom laat de Exige S zijn 3.5-liter V6 van Toyota-origine ook aan een zestrapsautomaat paren.

Sprint iets sneller

Hij zal je ruim € 2.000 meer kosten, maar heeft wel schakellepels aan het stuur voor een manuele controle van de versnelling. Niet dat dat echt nodig is. Als je eraf blijft, is de automaat sneller dan de handgeschakelde variant. Eén tiende slechts, maar toch. Het zorgt er toch maar voor dat de Exige S met een sprinttijd van 3,9 seconden kan uitpakken. Klinkt helemaal anders dan 4 seconden, niet? De zesbak wisselt dan ook van verzet in 240 milliseconden, sneller dan u of ik dat kan.

En de topsnelheid? Die ligt 13km/u lager dan met de handbak - op 261km/u om precies te zijn. En met de roadster kan je niet harder dan 233km/u. Tenslotte halen we nog het verbruik aan. Lotus heeft het over een gemiddelde van 9,6l/100km (222g/km).