De elektrische Lotus van Detroit Electric is klaar (+prijs)

Tesla deed het eerder al: een oude Lotus Elise uitrusten met batterijen en verkopen met een eigen koetswerk. En nu doet Detroit Electric het nog eens over. Deze SP.01 heeft een centraal opgestelde elektromotor die 278pk en 280Nm naar de wielen stuurt. Da’s meer dan de concept kon voorleggen.

Topsnelheid: 250km/u

De sprinttijd is het sterke punt van alle auto’s met een elektromotor. Daarom staan we niet te kijken van een acceleratietijd naar 96km/u (60Mph) van 3,7 seconden. Er wordt tenslotte ook slechts 1.175kg meegesleurd. Maar een topsnelheid van 250km/u is wel eerder uitzonderlijk. Als je dat wil halen, kan je overigens het geprojecteerde rijbereik van 288km wel op je buik schrijven.

Detroit, waar ligt dat ook alweer?

Het is een Amerikaanse bedrijf, uiteraard, maar de productie zal in het Engelse Warwickshire gebeuren. Begin volgend jaar wordt de SP.01 leverbaar.

Oplage en prijs

De fabrikant houdt de ambities bescheiden. Het wil 999 stuks van de SP.01 bouwen. Niet meer. De prijs is natuurlijk ook niet mals. Je zal $ 135.000 moeten neerleggen voor een exemplaar.