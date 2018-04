Nissan Kicks Concept: nog maar eens een crossover

Door: BV

Geen gebrek aan SUVs en crossovers, dezer dagen in het Nissan-gamma. Een Juke, Qashqai, X-Trail, Murano… Je zou zeggen: voor elk wat wils, maar het merk zelf ziet toch nog meer mogelijkheden. Dat leidden we af uit de Kicks Concept die is voorgesteld op het Autosalon van Sao Paolo.

Amerikaans design

De Kicks meet 1,80m in de breedte, is 1,60m hoog en 4,30m lang. Wat zich ertussen afspeelt, ontstond in de Amerikaanse designstudio’s van het merk. En daarbij werden zowel de teams in het Noorden als in het Zuiden ingeschakeld.

Gespierd

Gespierd, zo is het uiterlijk van deze SUV, die ook nog eens op 19-duimers rust. Karakteristiek is de V-vormige grille, die voor de gelegenheid nog meer driedimensionaal is uitgevoerd. Wat ook opvalt, is het gebruik van een duotone lakschema dat toch niet retro overkomt. Vooral door rond de grille, de beschermplaten en in de velgen de oranje accentkleur te herhalen.