R8 Competition is de krachtigste Audi ooit

Door: BV

Audi heeft naar wat extra vermogen gezocht in de 5,2l tiencilinder die de R8 aandrijft. En het heeft ook effectief nog wat gevonden. Daarom ontwikkelt deze R8 Competition gedoopte creatie 570pk. Meer dan eender welk ander productiemodel uit de geschiedenis van het merk.

Specifiek uiterlijk

De ontwerpers van de R8 Competition hebben vooral goed naar de R8 LMS gekeken. Daarvan herkennen we zaken als de buitenspiegelhuizen, de diffuser, achtervleugel en spoilerlip vooraan. En het is allemaal uitgevoerd in carbon. Ze worden gecombineerd met zwarte uitlaatsierstukken en velgen in dezelfde sombere tint. Alleen de remzadels zorgen voor een streepje kleur. Ze zitten overigens om carbon-keramische schijven heen.

Interieur

“ Zo snel was een Audi nog nooit ”

Voor wie vergeten zou zijn waar hij z’n zuurverdiende dollars (want de R8 Competition is er uitsluitend voor de Amerikanen) aan gegeven heeft, lichten de letters R8 Competition op in de deurdorpels. De interieuraankleding kan de eigenaar zelf kiezen.

Hoe snel is hij nu exact?

Z’n zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving garanderen een bliksemsnelle start. De honderdsprint zal al geschiedenis zijn na 3,4 seconden. En de topsnelheid is voor de gelegenheid opgekitteld tot 320km/u. Zo snel was een Audi nog nooit.