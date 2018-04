Citroën Aircross Lunar Concept wil naar de maan

Door: BV

Franse en Italiaanse autobouwers hebben een stevige voet tussen de deur in Latijns-Amerika. En daarom worden er voor Autosalons met veel plezier studiemodellen gefabriceerd. Deze AirCross Lunar concept is gebaseerd op de C3 Picasso.

Naar de maan

De inspiratie is niet ver te zoeken. De Fransen hebben eens goed buiten gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het al te lang geleden is dat een autoconstructeur zich nog eens op de space race focuste. En daarom heeft dit studiemodel vooral stickers die we met ruimtestations en dergelijke associëren. Wat hij ook heeft, is een flinke collectie ‘airbumps’. Dat zijn de met lucht gevulde rubberen stootkussens die op de C4 Aircross debuteerden en die zich schijnbaar opmaken voor een veroveringstocht door de rest van het gamma.

Gooi er nog een reservewiel, bredere wielkasten, verhoogde ophanging, terreinbanden en een dakdrager met niet één maar twee bagageboxen tegenaan en je bent zo ongeveer rond.