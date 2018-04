VW Street Up! is lekker sportief

Door: BV

Volkswagen kondigt een nieuwe uitvoering van de kleine Up! aan. Die heet Street Up! en moet het niet hebben van wat onder de kap zit, maar wel van de aankleding. Sportiviteit zit tenslotte vooral tussen de oren.

Striping

De striping is het meest opvallende wapenfeit. Er is ruimte voor grafische elementen op het dak, de motorkap en de deuren. Wat hij ook krijgt zijn 16-duims velgen, in chroom ingelegde mistlichten en een wat stuggere ophanging.

Aan de binnenzijde

Een specifieke zetelbekleding, een RCD 215 radio en een andere versnellingspookknop, maken het mooie weer aan de binnenkant.

Speciale editie

Wie er vandaag één wil, moet even naar Duitsland (overigens lang niet zo moeilijk als je denkt), maar het is niet uitgesloten dat hij ook in ons land wordt gevoerd. Voorlopig geven we alvast de Duitse prijs: € 13.575.