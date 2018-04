Oroch is Dacia Duster als pickup

Door: BV

Dacia bouwde in Roemenië al een beperkte oplage van 500 stuks van de Duster pickup. Daarvoor werd echter een onafhankelijke koetswerkbouwer onder de arm genomen en je moet de achterbank opgeven. De fabrikant speelt zelf blijkbaar ook met de idee, want in Sao Paolo staat deze Oroch Concept. Da’s ook een pickup op basis van de Duster, maar met vijf volwaardige plaatsen. Er kleeft Renault op de neus, want in Latijns Amerika worden Dusters onder die naam verkocht.

Grote populariteit

Pickups kennen een grote populariteit in Zuid-Amerika. 75% van alle lichte bedrijfsvoertuigen, of zo maar eventjes 920.000 stuks, is er van dat type.

Kitesurfing

De inspiratie voor de Oroch zochten de designers in de wereld van het kitesurfen. Daarom is er aan boord alvast plaats voor alle materiaal. Achter het tussenschot is een specifiek opbergsysteem gemonteerd waarmee verschillende planken veilig kunnen worden vervoerd. Maar ook de kleursetting in gesatineerd wit en oranje heeft er volgens het merk mee te maken.

Uitrusting

De Duster Oroch rust voor de gelegenheid op 18-duimers, onder een panoramisch glazen dak dat vanzelfsprekend meer licht in het interieur introduceert. Achteraan en in het midden van de cabine zijn aan de buitenzijde camera’s gemonteerd. Die geven een quasi alles omvattend beeld van de omgeving. Ze bedienen kan met een draaiknop op de middenconsole en een multimediascherm in het dashboard geeft weer wat ze zien. Je kan ze gebruiken om je strafste stunts mee op te nemen.

Binnenbekleding

De kleuren en materialen van de Duster Oroch hinten naar de wereld van de watersport, zoals bijvoorbeeld de opvallende accenten in fluo-oranje in het interieur in donker carbon. Een aantal elementen in het interieur zoals het dashboard, de deurpanelen en bepaalde delen van de zetels worden uitgevoerd in een materiaal dat doet denken aan het neopreen van surfpakken. Bovendien paste de constructeur de schuimvulling aan voor meer duurzaamheid.

Over serieproductie rept Dacia / Renault met geen woord.