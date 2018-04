VW vernietigt 700 fonkelnieuwe Passats

Door: BV

Wat Volkswagen omschrijft als “Storingen bij het productieproces” breekt de fabrikant zuur op. Het heeft geen andere keuze dan 700 fonkelnieuwe Passats te vernietigen. Wat is er aan de hand?

Robots maken geen fouten

Natuurlijk verloopt het assemblageproces van het koetswerk, waarbij verschillende geperste stalen panelen worden gelast (er wordt zowel gebruik gemaakt van puntlassen als laserlassen) tegenwoordig geheel automatisch. Dat zorgt globaal gesproken voor een hogere assemblagesnelheid, meer kwaliteit en meer precisie. Maar ditmaal is er een foutje geslopen in de programmatie van één of meerdere lasrobots. Daardoor zijn bij ruwweg 700 exemplaren van de nieuwe Passat lassen gezet op de verkeerde plaatsen. Het gevolg is dat de stevigheid van het voertuig en diens gedrag bij een ongeluk niet meer voorspeld kan worden. En daarom gaan ze dus in de pers.