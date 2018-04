Geen cabrio van Toyota GT86, maar wel Targa?

Door: BV

Van de Toyota GT86 kregen we eerder al een cabrio te zien. Als concept car. Natuurlijk doet dat de hoop op serieproductie opflakkeren, maar het licht ervoor staat nog steeds op rood. Te duur, vindt het Japanse bedrijf dat niet buitensporig lovend is over de verkoopaantallen van z’n nochtans erg geprezen coupé.

Maar wel een Targa?

Op de SEMA-beurs in Las Vegas presenteert Toyota deze Scion FR-S T1. Da’s de naam die de Amerikaanse broer van de Toyota GT86 draagt, met uitzondering van de T1. Die staat gewoon voor Targa. Dat betekent dat de achterruitomlijsting ongemoeid werd gelaten, maar dat er boven beide voorste inzittenden wel een dak zit dat je kan verwijderen. Je hoeft het niet thuis te laten, want het past achter de voorzetels. Eén en ander wordt gecombineerd met een schreeuwerig uiterlijk, maar dat komt omdat dit het werk is van Cartel Customs. Opvallen is dan een must. Of we nu denken dat Toyota zelf ook aan een Targa wil beginnen? Nee, dat niet.