De nieuwste Mercedes is... een surfplank

Door: AUTO55

Corticeira Amorim is een Portugees bedrijf dat claimt de grootste kurkproducent ter wereld te zijn. Samen met Mercedes heeft het een surfplank ontwikkeld voor professioneel surfer Garrett McNamara. Drie keer raden welk basismateriaal ervoor gebruikt werd...

Mercedes is zeer schaars met informatie. De enige info die werd vrijgegeven, is dat de bijna volledig uit kurk opgetrokken plank een evolutie is van het origineel waarmee McNamara in 2013 een topsnelheid van 62,4km/u heeft gehaald. Dat gebeurde nabij de Portugese kustgemeente Nazaré. Of hij met de Mercedes-plank even snel, dan wel sneller kan, is te hopen.