Nog meer uitstel voor Tesla Model X

Door: BV

Tesla komt met een cross-over. Dat weten we al sinds februari 2012, toen opperhoofd Elon Musk het doek van het prototype trok. Een opvallende creatie met conventionele voordeuren en achterportieren die omhoog zwaaien. Iets wat behouden blijft bij de productieversie. Maar die laat wel op zich wachten.

Productie Q3 2015

Oorspronkelijk werd Tesla’s tweede volwaardige product (we negeren even de Lotus Elise-kloon, de Roadster) op de markt verwacht eind 2013. Tesla gaf zichzelf echter al eens een extra jaar de tijd en zou daarom nog voor het einde van dit jaar de definitieve versie in productie nemen. Maar daar komen nu nog eens drie kwartalen bij. Tesla maakt dat bekend in een brief aan de aandeelhouders. Er wordt onder meer verwezen naar de tijd die nodig is om de fabriek klaar te krijgen, zowel als naar de noodzaak om het product aan extra tests te onderwerpen.