Spyker nog altijd in zwaar weer, wordt uitgezet

Door: BV

De Nederlandse nicheconstructeur Spyker, ooit de eigenaar van Saab, blijft in zwaar weer verkeren. In recente tijden was al uitgelekt dat het bedrijf de betaling van de lonen geschorst had. Dat komt in een jaar dat de Nederlandse fiscus al eens (tijdelijk) beslag liet leggen op de eigendommen van het bedrijf en dat de internationale rechtbanken de vorderingen tegen GM (Spyker hoopte nog op schadevergoeding voor de mislukte overname van Saab) ongegrond verklaarden.

Weer veroordeeld

Een Nederlandse rechtbank heeft Spyker nu veroordeeld voor achterstallige huur. Geen beetje overigens, maar ruim € 150.000. Spyker-baas Victor Muller (zo ongeveer de meest positief ingestelde mens ter wereld) houdt bij contacten met de media vol dat er niets aan de hand is. Het bedrijf verwacht weer een nieuwe financiële injectie en dan blijft alles bij het oude. Maar auto’s worden er nog steeds niet gebouwd.