Ook lek: facelift Mazda CX-5

Door: BV

De afbeelding zijn niet van de beste kwaliteit, maar je kan er precies op zien wat nodig is: alles wat Mazda verandert aan de CX-5. Voorkennis is wel een vereiste, want het is nu ook weer niet zo dat de Japanners het design helemaal omgooien. Er is sprake van subtiele aanpassingen. In de grille bijvoorbeeld, waar je voortaan lamellen vindt in plaats van een honingraatmotief.

Andere lampen

De grootste aanpassing zijn weerom de lampen. Die hebben zowel voor- als achteraan een andere invulling gekregen. En ook de vormgeving van de bumper is een beetje aangepast. Vooral rond de mistlichten.

En binnenin?

Uit de beelden van de Mazda 6 (ook al gelekt) konden we al opmaken dat die een nieuw dashboard kreeg. En we verwachten dat ook voor deze CX-5. Maar dat blijft wel nog gissen. Van de binnenkant zijn er nog geen foto's.