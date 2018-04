Ford Mustang voor kids

Door: BV

Wie een nieuwe Mustang wil, moet er in Europa nog tot volgend jaar op wachten. Maar je kan je kleine spruit er wel al op trakteren. Of toch op iets wat zo dicht mogelijk in de buurt komt. Een go-kart (tegenwoordig heet dat een skelter) van de Nederlandse fabrikant Berg bijvoorbeeld. Die luistert naar de naam Ford Mustang GT en heeft al de snoet van de jongste generatie van die Muscle car. Vijfspaaksvelgen en sportieve banden horen er ook bij. De prijs bedraagt ruwweg € 350.

Niet voor het eerst

Berg voorziet wel eens vaker een skelter van kenmerken van een automerk. Er zijn er zo bijvoorbeeld ook al van Jeep, maar ook van traktoren. Een go-kart die eruit ziet als een New Holland of John Deere? Het bestaat ook.