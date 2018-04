Dit is de nieuwe Honda Legend

Door: BV

Je kijkt naar de nieuwe Honda Legend die vanaf januari van volgend jaar in Japan aangeboden zal worden. Wie de neiging heeft om meteen z’n rekening te plunderen, hoeft de moeite niet te doen. De Legend komt niet naar Europa. Honda zal zelfs de Accord niet meer aanbieden op het oude continent. Maar dat betekent niet dat we er niet over kunnen schrijven.

Eigenlijk Acura RLX

De Amerikanen kennen deze Legend eigenlijk al sinds 2012. Niet als Honda, maar met de badge van de luxe-dochter Acura op de neus. En daarvan nemen de Japanners ook de technologische topper over. Een hybride die een 3,5l V6 combineert met liefst 3 elektromotoren, 382pk sterk is, een automaat heeft met 7 versnellingen, alle vier de wielen aandrijft en op papier slechts 5,9l/100km verbruikt.