Mercedes toont de nieuwe Maybach

Door: BV

Over een week gaat de nieuwe Maybach in première. Daarvoor heeft Mercedes niet één, maar twee autosalons uitgekozen. Dat van Guangzhou in China en dat van Los Angeles in de VS. Die worden nagenoeg gelijktijdig gehouden én de Duitsers bereiken ermee meteen twee van hun belangrijkste markten voor deze über-S-Klasse. Want een apart merk is Maybach niet meer. Het luxelabel is nu gereduceerd tot een extra lange variant van de S-Klasse. Hoeveel centimeters de Duitsers toevoegen aan de afstand tussen beide assen, is echter nog niet duidelijk.

Volledig instelbare zetels

Het zitmeubilair in eender welke Mercedes S-Klasse is indrukwekkend. Daarin kan je alle opties aanstippen die de verbeelding tarten. Een systeem dat een massage met warme stenen simuleert bijvoorbeeld. Maar de zetels van de variant met Maybach op de kofferklep gaan nog verder. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook nog eens plat gelegd worden. Mercedes wil verder overtuigen met meer exotische materialen en ledersoorten en uitgebreidere personaliseringsmogelijkheden.

S600 met V12

De aanwezigheid van een S600-badge op de kofferklep suggereert dat Mercedes z’n 6,0l V12-motor uit de kast haalt voor de aandrijving. Die was al goed voor 530pk en 830Nm, maar het is goed mogelijk dat Mercedes er nog aan heeft gewerkt.