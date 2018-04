Cadillac ATS-V wil het vel van de BMW M4

Door: BV

De eerste gegevens van Cadillac’s compacte Coupé op steroïden zijn op het web gelekt. De ATS-V Coupé is gemaakt om de BMW M4 het leven zuur te maken en daar worden geen doekjes om gewonden. De smoel is agressief dankzij een nieuwe grille en voorbumper, er zijn andere zijskirts gemonteerd, achter de velgen zie je het opgewaardeerde remsysteem en bovenop de kofferklep zit een erg prominente spoiler. Kwestie dat de vier uitlaten niet met alle aandacht gaan lopen.

V6 met 450pk

De binnenkant is opgewaardeerd met koolstofvezel sierlijsten, aangepaste dorpellijsten, een ander stuurwiel en natuurlijk moeten we het ook over de V-Series-logo’s hebben. Maar wat onder de kap zit, is natuurlijk veel belangrijker. Niet dat er al erg veel details zijn, maar over de komst van een 3,6l V6 met twee turbo’s die 450pk opwekt, is zo ongeveer iedereen het eens. Hoe die exact presteert, is nog niet helemaal duidelijk. Een en ander zal afhangen van de transmissie. De keuze daar zal gaan tussen een handbak met 6 verzetten of een automaat die er 8 telt.