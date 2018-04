Audi pleistert A1 bij

Door: BV

Je moet goed kijken, maar op de bijhorende plaatjes zie je wel degelijk een opgefriste versie van de A1. Iets wat duidelijker zou zijn, mochten de Duitsers die lichtunits eerder al niet in de Audi S1 gestoken hebben.

Succes

Sinds z’n lancering in 2010 zijn er al een half miljoen Audi A1 verkocht. Allemaal gebouwd bij Audi in Brussel overigens. Het is genoeg om 528 voetbalvelden te vullen, zo weet het merk nog. Wat belangrijker is: 80% van die klanten shopte ervoor niet bij Audi.

2cm groter

De erg traditionele facelift omvat ook nog andere velgen, enkele nieuwe koetswerkkleuren en de bijna obligate aanpassingen aan de grille en de bumpers. En omdat die laatste wat meer welving kregen, wordt de A1 nu ook een tikkeltje groter. In de lengte komt er 2cm bij. Maar hij blijft nog steeds onder de 4 meter.

Driecilinders

Nieuwe motoren zijn de grootste nieuwigheid. En vooral omdat die het moeten stellen met drie cilinders. Op benzine noteren de 1.0 TFSI met 95pk (4,3l/100km) en op diesel wordt dat de 1.4 TDI met 90pk. Die laatste is de nieuwe zuinigheidskoning. Hij verbruikt op papier slechts 3,4l/100km.

Liever meer pit?

De 1.4 TFSI kennen we al en die blijft op post. De eenheid genereert 125 of 150pk. Erboven zit een 1.8 TFSI met 190pk en de S1 blijft de topper met 231pk uit een 2-liter. Dat is uiteraard de beste sprinter van het gamma. Na 5,8 seconden zit hij aan de 100. Het dieselgamma kent ook nog een 1.6, maar die piekt veel lager bij 115pk.

Meer personalisering

Een A1 was al behoorlijk naar je hand te zetten, vooral door op de kleur van de plastic sierelementen te wegen. Aan de binnenkant (rond de de verluchtingsroosters en ter hoogte van de handgrepen bijvoorbeeld) en aan de buitenkant (spiegelhuizen). Daaraan worden nu extra mogelijkheden toegevoegd. De driedeursversie kan je nog steeds bestellen met contrasterende dakbogen, terwijl een compleet dak in een afwijkende tint is voorbehouden voor de vijfdeurs (sportback).

De vernieuwde Audi A1 wordt in februari in het dealernet geïntroduceerd.