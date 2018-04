Range Rover wordt toch nog terreinmonster

Door: BV

SVO - dat staat voor Special Vehicles Operations. En is een nieuwe naam voor een afdeling die Land Rover eigenlijk al decennia lang heeft: de groep van mensen die modellen bouwt die eigenlijk niet in de catalogus staan. Historisch gezien zijn dat vooral Defenders en Discoverys geweest die werden aangepast voor expeditie of zwaar werk. Maar tegenwoordig is het vooral iets anders. SVO stelt nu immers productlijnen samen voor de meer veeleisende luxeklant. Een Range Rover Sport met wat extra vermogen, of een Range Rover met nog meer luxe. Maar de heren bij SVO zijn niet van plan om het DNA van het bedrijf helemaal te laten verpieteren. Dat blijkt uit wat topman John Edwards de Britse media aan de lippen hing.

Range Rover voor het ruige werk

De Britten hebben hun hoofd even boven het maaiveld uitgestoken en zijn tot de conclusie gekomen dat niet elke kapitaalkrachtige klant met z’n Range Rover wil kunnen flaneren. Er zijn er, zo wordt beweerd, meer dan genoeg die met het ding tot aan de deurklinken door de modder willen ploegen. En ook voor die klant zal SVO een model ontwikkelen.

Uitzwaaiversie voor de Defender

De Defender zit na ruim zestig (!!) jaar dienst definitief op het rangeerspoor. Nog een jaar en hij wordt geparkeerd in de geschiedenisboeken. Van de opvolger krijgt menig Defender-klant een knoop in de maag. Het heeft er immers alle schijn van dat de Britten tenminste ten dele de richting van het DC100 studiemodel zullen volgen. En dat terwijl die auto in ongenade viel bij de klant van de Defender. Die verkiest het immers om zo weinig mogelijk bemoeizieke technologie en snufjes aan boord te hebben.

Voor Land Rover zich op dat gladde ijs begeeft, zal er echter nog een uitzwaai-editie van de Defender worden gepresenteerd. Erg stoer en erg capabel, ook die zal gebouwd worden door SVO.