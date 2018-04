John Cooper Works-uiterlijk voor doordeweekse Mini

Door: BV

Wie helemaal tot in de top van de Mini-boom klimt zal daar de John Cooper Works versie van de Mini (hatch) terugvinden. De 1.6l turbomotor van de Cooper S is voor de gelegenheid verder opgekitteld en het uiterlijk wrijft zichzelf met nog meer nadruk onder je neus. De prijzen en de specificaties van de nieuwe ‘Works’ zijn nog niet bekend, maar we kunnen er toch al wat over kwijt: erg duur, behoorlijk indrukwekkend. Dan moet het toch frustrerend zijn als je aan het stoplicht een Mini naast je krijgt die er net hetzelfde uitziet, maar minder hoog de ladder op klom. En toch is dat exact wat Mini wil. Er worden namelijk veel meer reguliere Cooper S verkocht dan John Cooper Works en die kunnen nu allemaal doen alsof.

John Cooper Works Accessoires

Mini presenteert de John Cooper Works accessoires op de Mini Cooper S. Daarvan zijn de andere voor- en achterbumper, de zijskirts, striping en de 18-duimers die straks ook onder het ‘echte spul’ zullen zitten de voornaamste. Er is overigens weinig reden om aan te nemen dat het gros ervan ook niet past op een Mini diesel bijvoorbeeld - al mis je dan natuurlijk wel die cruciale (en sinds de compressor na generatie 1 werd geruild voor een turbo ook volstrekt nutteloze) motorkapopening.

Veel meer keuze

Om je Mini te personaliseren heb je overigens keuze te over. We presenteerden eerder al eens meer dan 40 mogelijke aanpassingen. Van dakstickers over mattensets, stripings en zelfs dekens voor de achterbank.