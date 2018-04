Restauratieproject blijkt honingpot. Letterlijk.

Door: BV

Wie zich een restauratieproject op de hals haalt, weet dat verrassingen niet uit te sluiten zijn. De meeste van die verrassingen zijn niet aangenaam. Roest is natuurlijk de grootste boosdoener, maar ook moeder natuur kan de opdracht flink ingewikkelder maken. Dat ondervond de Amerikaan die deze Jeep Scout voor het nageslacht wou redden. Hij vond achter het spatbord van z’n projectje een heuse bijenmetropool. De honing heeft hij er dus gratis bijgekregen, maar of de restauratie nog doorgaat (of hij op zoek is naar een pijnlozer project) is onbekend.