Toyota doopt waterstofauto

Door: BV

Toyota stelde eerder de productieversie van z’n waterstofauto al voor. Gedeeltelijk, want er werd wel gesproken over de autonomie (bijna 500km) en de prijs (ruwweg € 50.000) maar het interieur en de definitieve naam hielden de Japanners nog onder doek.

Toekomst

Toyota’s Fuel Cell Sedan komt in de catalogus onder de noemer ‘Mirai’. Dat is een blijk van vertrouwen, want in Japan betekent dat zoveel als ‘toekomst’. Het bedrijf maakt zich sterk dat de afwezigheid van schadelijke uitstoot (er komt alleen waterdamp vrij) en de grote gebruiksvriendelijkheid (een tankbeurt duurt nauwelijks langer dan bij een conventionele auto) er uiteindelijk voor zullen zorgen dat waterstofvoertuigen een plaats krijgen op de markt. Dat zal evenwel niet voor meteen zijn. Vooral aan de infrastructuur is nog werk, en Europa is geen al te beste leerling. Toyota heeft dan ook nog niet beslist of het model bij ons in de catalogus komt.