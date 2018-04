Ford Mustang Shelby GT350 is terug van weggeweest

Door: AUTO55

In 1965 liet de inmiddels overleden Carroll Shelby de wereld kennismaken met een opgevoerde versie van de Ford Mustang. Dat model werd GT350 gedoopt en droeg een 4,7l V8 onder de motorkap die tot 310pk ontwikkelde. Vandaag, bijna een kwarteeuw na de laatste GT350, is de nieuwste in z'n soort komen bovendrijven - gebaseerd op de meest recente generatie uiteraard. Met in het vooronder nog steeds een V8, maar dan één met 5,2l slagvolume. Die kersverse krachtbron is goed voor ruim 500pk en 542Nm koppel, geweld dat via een handgeschakelde zesbak op de achteras wordt overgedragen. Een door Ford aangepast limited slip differentieel van Torsen is ook van de partij. Over prestatiecijfers werd vooralsnog met geen woord gerept, maar we verwachten vuurwerk. Het gaat in ieder geval om de strafste atmosferische motor die ooit uit de Ford-fabrieken komt gerold. De nieuwe GT350 is ook de eerste Ford die is uitgerust met het MagneRide-ophangingssysteem, dat geen kleine bewegende onderdelen bevat.

Voorts gaf Ford te kennen dat de nieuwe Shelby GT350 steunt op 19-duims lichtmetaal ingepakt in Michelin Pilot Super Sport banden en dat Brembo voor stevige bijters zorgde (remschijven voor: 394mm, achter: 380mm). En ook op aerodynamisch vlak werden aanpassingen doorgevoerd. We spreken dan van onder andere een nieuwe, uit aluminium opgetrokken motorkap, een hertekende neus, nieuwe voorvleugels (ook uit aluminium), een kleine achterspoiler en een racy diffuser achteraan.

En binnenin? Daar trakteert Ford op geheel nieuwe Recaro-sportzetels, een onderaan afgeplat stuurwiel en een systeem dat de bestuurder toelaat te kiezen uit niet minder dan vijf verschillende rijmodi met invloed op de tractie- en stabiliteitscontrole, ABS, gasrespons, ophanging, uitlaat en stuurinrichting.