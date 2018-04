Mirai: meer over de Toyota van de toekomst

Door: BV

Mirai betekent letterlijk toekomst. We mogen eruit afleiden dat de Japanners veel belang hechten aan waterstoftechnologie. Een aandrijfgeheel waarvan de ganse sector al decennia lang overtuigd is overigens, maar waarvan in de praktijk nog steeds bitter weinig te merken is.

Hoe werkt waterstof nu weer?

In theorie kan je waterstof gewoon tanken en in de motor verbranden. Onder meer BMW heeft daar al mee geëxperimenteerd, maar de resultaten waren teleurstellend. De waterstof gebruiken om in een brandstofcel stroom op te wekken en vervolgens de auto elektrisch voort te bewegen, lijkt het geliefkoosde gebruik. De Mirai doet het ook, waarbij uit twee koolstofvezel tanks van ruim 60 liter elk waterstof wordt verbruikt. Dat wordt opgeslagen onder een druk van 700 bar. Het enige bijproduct is waterdamp.

Volgens Toyota geraak je volledig volgetankt tot 483km ver. Het bijvullen zou overigens maar 3 minuten in beslag nemen, terwijl eerder over 5 minuten werd gesproken.

Elektrische auto

De Mirai is dus in essentie een elektrische auto die zelf een centrale aan boord heeft. Het gewicht van een grote batterij wordt daarbij uitgespaard, maar wat er wel in zit van techniek weegt net zo veel. Daarom weegt de vijfzitter ook al ruim 1,8 ton. Er wordt dan wel een elektrische motor van 155pk en 335Nm gebruikt voor de aandrijving - het acceleratiecijfer is puik maar niet wonderbaarlijk. Vanuit stilstand 100km/u aantikken neemt met de Toyota Mirai ruim 9 seconden in beslag. De motor kan volgens de Japanners worden gestart bij temperaturen tot 22°C onder het vriespunt.

Afmetingen

Als de Mirai toch zwaar is, dan kon Toyota maar beter niet op een centimetertje kijken. En dat deed het bedrijf ook niet. De Mirai werd 4,89cm lang. Dat wil zeggen dat hij vijf inzittenden met gemak zal kunnen accommoderen en dat er ook nog ruimte zat is voor bagage (361 liter).Het interieur ziet er overigens tegelijk ruim en futuristisch uit en is gespekt met onder meer akoestisch glas en twee 4,2" displays.

Wanneer komt hij naar België?

Dat is nog onduidelijk. De Mirai zal volgend jaar eerst in Japan, de VS en Noorwegen worden gelanceerd. Dat laatste is overigens een logische keuze. Geen enkel ander land ter wereld heeft nu al zo’n groot percentage elektrische voertuigen rondrijden.