Chrysler trakteert 300 op facelift

Door: BV

Chrysler trakteert de 300 op een facelift. Dat was geen monsterklus, maar eerder een zaak van links en rechts wat details bijspijkeren. Het belangrijkste nieuws is eigenlijk een grotere en meer prominente grille. De koplampen werden dan weer wat slanker, omdat dat zo goed in de smaak viel bij de Chrysler 200.

Betere materialen

Het interieur wordt vooral op vlak van materialen opgewaardeerd. Voor de neus van de bestuurder zit een nieuw 7” informatiedisplay en het aanraakgevoelige exemplaar in de middenconsole is nu 8,4” groot. Wie absoluut wil surfen kan nu ook Wifi aan boord krijgen. Nog meer technologie: ook een radargestuurde cruise-control is present.

Amerikaanse motorkeuze

Alles onder de kap is door en door Amerikaans. Een 3,6l V6 met 292pk en een 5,7l V8 met 363pk maken het mooie weer. Onderhuids wijzigde overigens nog wel wat. De stuurbekrachtiging is nu elektrisch en enkele ophangingselementen worden nu in aluminium uitgevoerd.

Niet voor ons

Er was een tijd dat de 300 ook bij ons in de catalogus stond. Maar Chrysler heeft in Europa inmiddels z’n koffer gepakt. De 300 werd toen nog wel even verkleed als Lancia. Dat hoofdstuk is echter ook alweer afgesloten. Hij komt dus niet meer.