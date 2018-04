Lexus LF-C2 wordt opvolger IS Cabrio

Door: BV

Lexus wil weer een cabrio. Daar kan je niet omheen bij het zien van deze LF-C2. Dat is het studiemodel dat de Japanners op het Autosalon van Los Angeles voorstelden. Aan de teasers was nog niet erg duidelijk te zien welk model als basis diende, maar in het volle licht is duidelijk dat het om een opvolger van de IS Cabriolet gaat.

Helemaal dakloos

De Japanners zijn kort door de bocht gegaan als het op het dak aankomt. ‘Stof of staal?’ is de eerste vraag die opborrelt, maar het antwoord is ‘helemaal niets’. De LF-C2 heeft geen dak. En daarmee blijft de spanning over de productieversie die er ongetwijfeld zit aan te komen, er goed in.

De afmetingen

De LF-C2 is net als de IS Cabriolet een echte 2+2. Met noodzitjes achteraan dus, die je veeleer best beschouwd als een uitbreiding op de bagageruimte dan als volwaardige zitplaatsen. Nochtans is deze Lexus geen kleine jongen. Hij meet namelijk 4.710 millimeter in de lengte, is 1.840 millimeter breed en 1.380 millimeter hoog.

Even binnen kijken

Het opvallendst is de middenconsole. Niet alleen door z’n kleur, maar ook omdat die helemaal naar achteren is doorgetrokken. Niet zo gek als je toch geen 5 personen aan boord krijgt. Daarnaast is de LF-C2 nogal arm aan knoppen. Zowat alles valt te bedienen aan de hand van touchscreens. Zelfs op het stuur. Lexus wil daar wellicht naar toe werken, maar eer het zover is, zal deze Cabriolet (als RC Cabriolet) wellicht al in de toonzaal staan.