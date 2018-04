Galpin Rocket: de Mustang volgens Henrik Fisker

Door: BV

Henrik Fisker, die kan je je herinneren als de man die vorig jaar bij z’n voormalige werkgever de biezen pakte. Zijn eigen automerk nota bene. Maar je kan de Deen ook op de radar plaatsen dankzij het tekenen van enkele opmerkelijke auto’s. De Aston Martin DB9 of BMW Z8 bijvoorbeeld. Nogal wat van Fiskers inspiratie lijkt afkomstig van klassieke Amerikaanse muscle cars. Dus wanneer Galpin Auto Sports (GAS) iemand zocht om de nieuwe Mustang in een ander kleedje te gieten, was de keuze blijkbaar gauw gemaakt.

De eeuwige Shelby GT500

De Shelby Mustang GT500 uit 1968 is het onderwerp geweest van heel wat jongensdromen en inspiratie. Hij wordt door de cinema graag opgerakeld, en ook Fisker heeft zich hier door ‘Eleanor’ laten inspireren. Je ziet het overduidelijk aan de kleurstelling. En nochtans is er tegelijk ook getracht om deze Rocket gedoopte creatie een modern aura te geven. De koets, die stevig voorzien is van kieuwen en sleuven, is bijvoorbeeld helemaal uit carbon vervaardigd. Ford presenteerde deze maand overigens z'n eigen interpretatie van die historische Mustang.

725pk!

Het vermogen is evenmin retro. De V8 die behoorlijk wat lucht door z’n strot krijgt gepompt door een knoert van een compressor, wekt immers zo maar eventjes 725pk op. Dan zijn instelbare dempers en laagprofiel op 21-duimers natuurlijk geen luxe meer.

Wat is de prijs?

Helaas, die is onbekend. Maar er is er wel één, en dat is op zich al groot nieuws. Het gaat hier dus niet louter om een showexemplaar. Volgend jaar zullen de eerste exemplaren van de Galpin Rocket op het Amerikaanse asfalt losgelaten worden.