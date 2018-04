Ja, de Audi TT SUV wordt realiteit

Door: BV

Audi wil meer dan één TT. Er komt een heuse TT-familie. De vierdeursversie - de TT Sportback - is al voorgesteld. Dat gebeurde in september op het Autosalon van Parijs. En dat er een TT met vier deuren komt, staat vast.

TT Allroad

Het zou best kunnen dat de extra TT hoog op poten zal staan. Nog voor de onthulling van de derde TT-generatie stelde Audi in april op het Autosalon van Peking immers ook al een TT voor met terreinambities. De technische baas bij Audi - Urich Hackenberg - zegt nu dat die erg veel kans maakt om aan het aanbod te worden toegevoegd. Of het dan om alléén een SUV gaat, dan wel een Sportback met ook nog een stoere variant, is niet geweten. De definitieve beslissing valt binnenkort.