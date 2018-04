AC Schnitzer geeft de X4 zwaailampen

Door: BV

De Duitse tuners hebben een tune-int-safe-campagne, die moet onderlijnen dat tuning en onveiligheid niet noodzakelijk wat met elkaar te maken hebben. Iets wat ze op regelmatige tijden in de verf zetten door een auto in politie-outfit langs een tuner te sturen. Ditmaal is het de X4 die door Schnitzer is aangepakt. Hij is te zien op de tuning-beurs in Essen.

Hoger lager

Het is een goede zaak dat de X4 (eigenlijk een minder praktische X3) wat meer bodemvrijheid heeft dan een conventionele berline, anders had AC Schnitzer er vooraan geen 3 en achteraan geen 2,5cm af kunnen doen en tegelijk 22-duimers monteren. Een koetswerkkit en de noodzakelijke striping maken de transformatie compleet.

Beetje sneller

De tweeliter van de X4 is opgetikkeld van 180 naar 245pk, maar de topsnelheid blijft ongewijzigd op 212km/u. Hij is wel wat sneller aan de 100. In 6,8 tellen om precies te zijn.