Rolls-Royce Ghost by Mansory houdt van goud

Mansory staat bekend om de - zacht gezegd - opvallende creaties die het afleidt van bestaande luxewagens. Zo moest ook de Rolls-Royce Ghost er recent aan geloven.

Het resultaat valt, vreemd genoeg, best mee. Niet dat we er zelf de duiten voor zouden neerleggen, maar Mansory heeft in het verleden wansmakelijker werk afgeleverd. Het feit dat het vermogen werd opgeschroefd van 570 naar 652pk, is ook het vermelden waard. Waar de tuner dan toch volledig de mist mee is ingegaan, is met de velgkeuze en de overdaad aan goudkleurige verf. Alsof het niet anders mocht.