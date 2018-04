Heel erg lek: Opel Karl

Door: BV

De eerste beelden van Opels nieuwe betaalbare stadswagen worden in de coulissen klaargestoomd voor publicatie. Maar het Duitse Auto Motor und Sport, haalde de trekker wat te snel over. Daardoor hebben we nu al de eerste afbeelding, ook al is die behoorlijk gepixeld.

Waarom Karl?

De Adam hadden we al gehad. Als Vauxhall zal de nieuweling Viva heten, maar op het continent komt hij in de verkoop als Karl. Zo heette de zoon van oprichter Adam Opel.

Verklede Chevrolet Spark

Over de technische basis, wordt nog met geen woord gerept. Maar dat de Karl in een recordtempo werd klaargestoomd voor productie, impliceert dat er gebruik werd gemaakt van een bestaande basis. Dan is de Spark van het in Europa ter ziele gegane Chevrolet gezien de grote overeenkomsten de meest waarschijnlijke donor. Er is wel wat stijl-DNA van de Opel Adam over gegoten.

UPDATE 03/12 : Opel verkleedt Chevrolet Spark, doopt hem Karl