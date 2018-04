Ferrari FXX K al uitverkocht, kost € 2,5 miljoen

Door: AUTO55

Eergisteren kon je kennismaken met de FXX K, een Ferrari voor circuitgebruik (maar enkel wanneer het merk dat wil) die van de LaFerrari is afgeleid. Twee dagen later kunnen we al melden dat er minder dan 40 FXX K's gebouwd zullen worden, dat die allen ruwweg € 2,5 miljoen kosten én dat alle bestelbonnen al ingevuld zijn. Voorts raakte bekend dat de FXX K op Ferrari's privécircuit Fiorano de eindmeet 5 tellen sneller overschrijdt. Eén rondje zou dus slechts 1 minuut en 14 seconden in beslag nemen. Meer weten over Ferrari's nieuwe circuitmonster? Klik dan hier.