Ayrton Senna's eerste F1-bolide staat te koop

Ayrton Senna maakte zijn F1-debuut in Rio de Janeiro in 1984. Dat deed hij aan boord van een Toleman TG183B uitgerust met een 1.5-liter viercilinder turbomotor. Hij kwalificeerde er 17de mee, maar in de race zelf was het in ronde acht al over en uit nadat de turbo was ontploft. Overwinningen heeft de combinatie Senna-Toleman later ook niet opgeleverd, maar voor de steenrijke liefhebber van de elitesport is de vierwieler in kwestie natuurlijk een absoluut hebbeding. En die liefhebber mag nu van geluk spreken. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er zoiets als Cars International, dat hoogst exclusieve straat- en raceauto's van weleer te koop stelt. En één van die pareltjes is nu de Toleman F1-bolide waar we het net over hadden.

De TG183B werd ontworpen door Pat Symonds en Rory Byrne. Het gaat over het exemplaar met chassisnummer vijf. Na het F1-avontuur en even in de stallen van het team te hebben vertoefd, werd de auto verkocht en begin jaren '90 opgeknapt in Los Angeles. De originele Hart 415T turbomotor zit er nog in en de koper krijgt er een reserveblok bij. Uiteraard is ook alle documentatie present. De prijs? Die is op aanvraag.