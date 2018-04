Carbon koetswerk McLaren P1 is optie van € 190.000

Door: BV

McLaren gaat de P1 leveren met carbon koetswerkpanelen. Die vervangen de standaard koetswerkdelen in composietmateriaal. Het wordt een optie. Zoals je kan verwachten zijn extraatjes op een 916 en 960pk sterke supersportwagen die een begrenzer nodig heeft om de topsnelheid af te regelen op 350km/u (meer daarover lees je hier) niet meteen goedkoop. Maar deze spant nu toch echt de kroon!

Hoeveel zei u?!

Let op, er zijn precedenten. Pagani levert de wulpse Huayra ook met een koetswerk in carbon als je er voldoende voor bijbetaald. Bij de Italianen is dat - ga even zitten - € 112.500. Maar McLaren dacht dat beter te kunnen. Daar mag je voor het ultralichte, sterke en spectaculair ogende materiaal zo maar eventjes € 190.000 ophoesten. Exclusiviteit is gegarandeerd en niet alleen door de prijs. Het maakt niet uit hoeveel mensen er staan te bedelen om een koets in het exotische materiaal, meer dan 20 P1’s krijgen het niet. Of het de acceleratietijd van 2,8 seconden (naar 100km/u, of 6,8 naar 200) nog verder aanscherpt, is niet geweten.