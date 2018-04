VW maakt nog maar eens een crossover

Door: BV

Terwijl het Autosalon van Brussel in januari de koper de kans zal bieden om oog in oog te staan met de meest recente producten, wordt in Detroit een andere hoogmis van de autosector gehouden: de North American International Auto Show of NAIAS. Die is vooral van belang voor wie op de plaatselijke markt wil scoren. VW hoort daar bij, en de Duitsers zijn nog maar eens op een crossover aan het broeden. Dat weet persagentschap Reuters te melden.

Vijfzitter

VW maakt zich in Chattanooga in Tennessee op voor de productie van een nieuwe zevenzitter (gebaseerd op de Crossblue op de foto) met stoere lijnen. Wat de Duitsers in Detroit voor het voetlicht zullen rijden zal daarvan wellicht de vijfpersoonsvariant worden. Als alles volgens plan verloopt dan is het er ten vroegste eind 2016.