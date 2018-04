Hyundai i20 Coupé gaat naakt

Door: AUTO55

Van een eerder verschenen schets konden we al afleiden dat Hyundai een driedeurs-i20 op stapel had staan die qua stijl helemaal anders is aangepakt dan de vijfdeursversie. Van de neus tot aan de B-stijl blijft de i20 Coupé vertrouwd, maar daarna krijgen we een heel ander lijnenspel te zien, met een C-stijl die doet denken aan die van de Opel Adam. Ondanks de sneller aflopende daklijn boet de i20 Coupé overigens niet in qua bagageruimte. Net als bij de vijfdeurs wordt er 336 liter opgemeten.

Onder de kap schuilt voorlopig enkel een 87pk sterke 1.2 benzinemotor. Later in 2015 volgt er nog een nieuwe 1.0 driecilinder turbobenzinemotor.