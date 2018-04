Facelift en nieuwe aandrijflijnen voor Hyundai i40 en i40 Wagon

Door: AUTO55

Hyundai nam ineens veel hooi op zijn vork en introduceert zowel de i20 Coupé als de i30 en i40 in een vernieuwd jasje. Bij de i40 is het grootste nieuws twee nieuwe 1.7 turbodieselmotoren, de introductie van een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en een in twee standen elektronisch instelbare demping voor de achteras. Dat laatste snufje is wel enkel op de i40 Wagon verkrijgbaar en zou ook de besturing en de gasrespons beïnvloeden.

De nieuwe diesels waarvan sprake leveren 116pk en 280Nm tot 141pk en 340Nm. Enkel de sterkste van beide kan je aan voorgenoemde automaat koppelen. Hoeveel ze verbruiken, werd nog niet meegedeeld.