Daar is de Citroën C4 facelift

Door: BV

De Citroën C4 is een onderschatte auto. De Franse middenklasser rijdt lang niet slecht, is ruim en scherp geprijsd. Maar de tamtam wordt er minder over gespeeld dan bij de gevestigde Duitse waarden. Daarvan had de Citroën op vlak van afwerking bijvoorbeeld nog wel wat te leren. Een nieuwe facelift toont dat er enkele lessen zijn blijven hangen.

Subtiele wijzigingen

De wijzigingen aan de buitenzijde zijn subtiel, al kan je natuurlijk niet naast de nieuwe LED-dagrijlichten kijken. Ze zitten nu in donkerder uitgevoerde koplampen, tewijl ook achteraan lichten met 3D-effect zijn gemonteerd. Voeg nog nieuwe kleuren en velgen toe (geen facelift is compleet zonder) en je bent ermee rond.

Binnenkant

Aan de binnenzijde zorgt één beslissing voor een behoorlijk groot verschil. Een 7” aanraakgevoelig scherm is nu standaard. En daarop worden een hele hoop functies gegroepeerd. Dat betekent dat er elders in de auto minder knopjes en schakelaars terug te vinden zijn. Dat oogt strakker en strakker, dat suggereert een hogere kwaliteit.

Piepkleine benzinemotor

Citroën introduceert enkele nieuwe motoren. Daarbij horen twee nieuwe varianten van de PureTech benzinemotor. De eerste 110pk en 205Nm sterk (4,7l/100km of 110g CO2), de tweede goed voor 130pk en 230Nm (4,8l/100km). Dat het gaat om driecilinders met turbo en dat de eerste gepaard wordt aan een handbediende zesbak terwijl de krachtigste een automaat krijgt met hetzelfde aantal verzetten, willen de Fransen nog wel kwijt. Maar er wordt in alle talen gezwegen over de exacte grootte van het motortje. Een gevolg van de huidige downsizing-trend is dat de constructeurs dat hoe langer hoe vaker verzwijgen. Dus voor de duidelijkheid: het gaat hier om een 1,2l.

De diesels

Citroën rijdt twee 1.6l (daarvan mogen we het slagvolume wel kennen) diesels in het voetlicht. Een versie met 100pk en 254Nm die amper 3,3l/100km of 86g/km verbruikt. En een krachtiger variant die in ruil voor 3,6l/100km en 95g/km 115pk en 300Nm ter beschikking van de bestuurder stelt. Om die cijfertjes te halen hebben ze beide een start/stop-systeem en banden met een ultra-lage rolweerstand.