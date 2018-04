Skoda telt af naar nieuwe Superb

Door: BV

Skoda heeft het startschot voor de campagne van de nieuwe Superb gegeven. Met beelden van gecamoufleerde testexemplaren. Dat is in elk geval een manier om spionagefotografen de wind uit de zeilen te halen. Veel informatie geven de Tsjechen nog niet prijs, maar we gaan toch al één en ander prijsgeven.

Nieuwe ontwerptaal

De Fabia is al wat scherper gelijnd. En als je naar de evolutie bij Audi, VW en Seat kijkt, weet je zo dat het ook voor deze Superb het geval zal zijn. De Volkswagen-groep kan het nu eenmaal niet laten een idee dat werkt te klonen naar alle merken. Bij Skoda hadden we als indicatie hiervan eerder al een concept gezien: de Vision C die in maart in Genève stond te blinken.

Toch weer groter

Aan binnenruimte en laadvolume heb je in de huidige Superb echt geen gebrek. Maar toch wordt de derde generatie van het model wéér groter.

Op Golf-onderstel

Volkswagen pakt nog maar eens uit met een variant van het MQB-platform. Dat betekent dat de motor dwars ligt en dat de aandrijving standaard op de voorwielen zal gebeuren. Maar er komt wellicht ook een versie met vierwielaandrijving. Door die sterk doorgedreven platformarchitectuur is het quasi onmogelijk geworden om met de ogen dicht te voelen of je in een Audi A3, VW Golf, Seat Leon of Skoda Octavia zit. Maar de Passat maakt gebruik van opgewaardeerde ‘puzzelstukken’ en we denken dat de Superb die ook krijgt. Samen met een nog grotere wielbasis.

Première in februari

Het is nog even wachten op een camouflagevrij exemplaar. De nieuwe Superb zal namelijk pas rond februari zijn première maken in de Tsjechische hoofdstad Praag. Daarna is de Skoda begin maart te zien tijdens de Autosalon van Genève. Rond de zomer van 2015 zal het model dan in de lokale showroom verschijnen, de Combi volgt een halfjaar later.