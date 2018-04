Patentbeelden Mini Superleggera duiken op

Door: BV

Er was op het Concorso D’Eleganza Villa D’Este geen ziel te vinden die niet watertandde bij het zien van de Mini Superleggera Vision. Gebaseerd op een bestaand onderstel, maar voorzien van een elektrische aandrijflijn. Dat laatste moest, want de motorkap was te laag om er nog een benzinemotor in te krijgen. Geruchten over een mogelijke (beperkte) serieproductie gonsden al een tijdje door de wandelgangen en de patenttekeningen die vandaag opdoken, lijken dat te bevestigen.

Minder expressief

De schetsen die MINI heeft ingediend bij het patentbureau zijn niet identiek aan het studiemodel. Zo heeft deze creatie standaard Mini-spiegels, normale deurgrepen en een hertekende achterzijde met een spoilertje, maar ook een kleinere koffervin. Gelukkig zijn er ook nog veel herkenbare elementen. Zo zijn de achterlichten nog steeds in de vorm van de Union Jack.

Nu maar de vingers gekruist houden dat Mini doorzet.