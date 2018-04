Nu alles over de nieuwe Audi Q7

Door: BV

Audi heeft de tweede generatie van de Q7 klaar. De officiële onthulling volgt in januari op het Autosalon van Detroit, maar in Ingolstadt hebben ze al een eerste lading beelden en details vrijgegeven. De Q7 is een evolutie van de eerste generatie. Dat is alvast geen verrassing, want daar houdt Audi niet van. En vooraan prijkt het nieuwe familiegezicht, met een meer in het oog springende grille. Die zagen we eerder al op de nieuwe Q3.

Dieet

De Q7 was altijd al een kolos. En nu is het model 325kg afgevallen door gebruik te maken van een ander platform en meer aluminium in te werken. Let wel, hij weegt nog steeds 1.970kg. Hij is dan ook ook wel 5 meter lang en 1,97m breed. Hoogte en wielbasis zijn vergelijkbaar met die van de huidige generatie, maar de andere maten zijn net iets kleiner.

Twee of drie zitrijen

Standaard wordt de Audi Q7 geleverd als vijfzitter, maar optioneel is een derde zitrij mogelijk. Voor de bagageruimte betekent dat kiezen tussen een kloeke 770 liter volume of 295 liter indien alle beschikbare zitplaatsen in gebruik zijn uiteraard. Klap je zowel de tweede, als de derde zitrij naar beneden dan is er maximaal 2.075 liter beschikbaar.

Ongeacht je keuze - ruimte voor je hoofd is er sowieso extra. Vooraan kwam er 2,3cm bij, achteraan zelfs 4,1cm. En tegelijk komt er achteraan 2,1cm beenruimte bij.

Horizontale lijnen

Bij een studie van het interieur valt vooral het veelvoud aan horizontale lijnen op. Het lijkt zelfs alsof de ventilatieroosters doorlopen naar de rechterzijde. Echte knoppen en schakelaars zijn er flink minder. Dat moet de cabine overzichtelijker maken. Bose zorgt er overigens voor dat de leefruimte er zich vult met 3D-geluid. En als het nog beter moet, dan is er een systeem van B&O dat 23 luidsprekers telt.

Audi’s nieuwe virtuele tellerpartij heeft conventionele tellers naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Als je toch nog meer schermen wil, dan moet je er bijbestellen voor de achterzetels, want ook een scherm boven de middenconsole is al voorzien. Die ‘tablets’ voor de inzittenden kunnen synchroniseren met de smartphones van de passagiers. Dat kan bij Android als iOS.

Motoren

Al die elektronica en dat entertainment is wel leuk, maar ook de Q7 moet zich voortbewegen om nuttig te zijn. Aan de start komen slechts twee motoren. Een benzinecentrale die 28% zuiniger werd en een diesel die 23% minder verstookt. De eerste is de 3.0 TFSI met 333pk en 440Nm. Die verstookt 7,7l/100km en blaast 179g/CO2/km de lucht in. Indrukwekkend is dat hij ook in staat is om de grote SUV in 6,1 seconden naar 100km/u te stuwen. Een cijfer waarbij de drieliter diesel met z’n 272pk en 620Nm trekkracht zelfs 2 tienden op toegeeft. En dat terwijl hij gevoelig zuiniger is: 5,7l/100km of 149g/km. Die motor komt er later ook in een meer bescheiden versie met 218pk en 500Nm.

Dieselhybride

Audi gebruikt de benaming e-tron voor z’n eerste dieselhybride. Bovenstaande krachtige drieliter wordt daarin bijgestaan door een 94kW sterke elektromotor die in de achttrapsautomaat is ingewerkt. Die laatste kan de Q7 gedurende maximaal 56km geheel autonoom voortbewegen (opgeladen aan het stopcontact). Dat betekent dat de gemiddelde verbuikscyclus slechts 1,7l/100km registreert en dat de CO2-uitstoot derhalve amper 50g/km bedraagt.

Leveringen zijn voorzien deze de zomer. Reken op een vanafprijs tussen € 61.000 en € 63.000.