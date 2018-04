Jaguar SUV zal geen SUV zijn, te koop in 2016

Door: BV

Jaguar presenteerde de C-X17 voor het eerst op het Autosalon van Frankfurt in 2013. Intussen hebben we die concept car al te zien gekregen in drie kleuren en met twee interieuruitvoeringen. Eerst met vier kuipzetels, later al met een conventionele achterbank. Dat de SUV er ook echt komt, wil Jaguar zelfs niet meer ontkennen. Maar het wanneer was nog een vraagteken. Tot nu. Wie erop zit te wachten, moet nog geduld oefenen tot september van volgend jaar. Dan gaat de productieversie in première, alweer op de beurs in Frankfurt. Hem effectief afhalen bij de dealer zal pas kunnen begin 2016.

Zeg niet zomaar SUV

Wij hebben het wel steevast over een SUV, maar als de C-X17 uitkomt (onder welke naam is nog niet geweten), zal Jaguar die term in geen geval gebruiken. De SUV's zijn voorbehouden voor Land Rover. Hoe de hoog op poten staande kat dan wel zal verkocht worden, want het gaat hier louter over het marketingsausje dat erover komt, is nog onbekend. Intern gebruikt Jaguar momenteel de term sports crossover.