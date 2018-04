Aston Martin Vanquish 60th Anniversary Edition

Door: BV

Aston Martin werd opgericht in 1913. Het eeuwfeest hebben we dus al achter de kiezen. Maar de fabriek in Newport Pagnell, die bestaat inmiddels 60 jaar. Tegenwoordig worden er vooral oude exemplaren gerestaureerd en staat een modernere faciliteit in voor de bouw van nieuwe modellen, maar dat mag de pret niet drukken.

Q by Aston Martin

Q, dat is de afdeling die bij Aston Martin de speciale wensen van de klanten vervult. Net zoals Individual dat doet voor BMW, SVO bij Land Rover, Exclusive bij Porsche… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Enige James Bond referentie berust daarin niet op toeval.

Schietstoelen en rocketlaunchers heeft de Vanquish 60th Anniversary Edition niet, maar hij valt toch op. Door z’n gele koetswerkaccenten, gelakte wielen, specifieke velgen, lasergravering in het dashboard en contraststikwerk. Maar (wat ons betreft) vooral door z’n piece de résistance. In elk van de slechts zes te produceren exemplaren (één voor elk decennium dat Aston Martin Works actief is) komt een zuiger van een legendarische Aston. Het zijn de DB 2/4 Mk II Saloon, DB5, V8 Coupé, V8 Vantage X-pack en Vanquish die ingewanden afstaan om in te werken in de boordplank van deze unieke exemplaren.