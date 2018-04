Zo ziet de nieuwe Skoda Superb eruit

Door: BV

In februari 2015 is het zover. Dan kan de wereld in Praag kennismaken met de nieuwe Skoda Superb. Daarvan is de plaagcampagne al even aan de gang en werd summiere informatie vrijgegeven. Zo wordt de Superb, die toch al verre van compact was, nog maar eens groter. En hij toch ook lichter. Zo’n 75kg, omdat ook deze creatie gebruik zal maken van het MQB-platform van de VW-Group.

De beste Skoda ooit

Dat is waar de Tsjechen op mikken. Moet ook, want met minder kan je niet tevreden zijn als het gaat om een nieuw vlaggenschip. De motoren zullen meer bescheiden zijn dan de afmetingen, wat uiteraard een gunstig verbruik en dito CO2 in de hand moet werken. Er is sprake van een 1.4 met turbo en 125pk als instapper, tot en met een 1.8 turbomotor met zo maar eventjes 260pk. Bij de diesel wordt ingezet op een 1.6 met 120pk tot en met een 2-liter met 190pk.

Scherpe lijnen

Dat Skoda wil uitpakken met een scherper lijnenspel, liet de Vision C die op het Autosalon van Genève stond te blinken, al duidelijk weten. Gecamoufleerde exemplaren kregen we eerder al te zien, maar daar waren de meest karakteristieke vormen verhuld. Deze eerste beelden geven echter al een duidelijker beeld.